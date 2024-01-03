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Через ранковий обстріл Києва помер кіт, який мав їхати до Парижа

3 січня 2024 00:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Через ранковий обстріл Києва помер кіт, який мав їхати до Парижа
Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Через масований ракетний обстріл Києва помер кіт Жовтень, який незабаром мав їхати до Парижу в нову родину. У хвостатого не витримало серце.

Про це повідомила організація ЗооПатруль UA.

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"На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили сьогоднішню атаку від ворога. У Жовтня не витримало серце", — йдеться у повідомленні.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

В організації пояснили, що вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО, а у притулку зникло світло.

"Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", — зазначили в ЗооПатруль UA.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Вони також нагадали, що у січні кіт мав їхати до Парижу в нову родину.

"Ми врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. З вашою підтримкою ми змогли його вилікувати. Жовтень повністю одужав. Однак не зміг пережити сьогоднішні обстріли", — повідомили в організації.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Нагадаємо, патрульні поліцейські оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на яких зафільмовані перші хвилини після ранкового ракетного обстрілу Києва. На показаних кадрах поліцейські допомагають постраждалим людям.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Ми також повідомляли, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі

 

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