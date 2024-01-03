Через ранковий обстріл Києва помер кіт, який мав їхати до Парижа

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Через масований ракетний обстріл Києва помер кіт Жовтень, який незабаром мав їхати до Парижу в нову родину. У хвостатого не витримало серце.

Про це повідомила організація ЗооПатруль UA.

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"На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили сьогоднішню атаку від ворога. У Жовтня не витримало серце", — йдеться у повідомленні.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

В організації пояснили, що вночі було дуже гучно від обстрілів та роботи ППО, а у притулку зникло світло.

"Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", — зазначили в ЗооПатруль UA.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Вони також нагадали, що у січні кіт мав їхати до Парижу в нову родину.

"Ми врятували котика в жовтні 2022 року. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапками. З вашою підтримкою ми змогли його вилікувати. Жовтень повністю одужав. Однак не зміг пережити сьогоднішні обстріли", — повідомили в організації.

Кіт Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Нагадаємо, патрульні поліцейські оприлюднили відео зі своїх бодікамер, на яких зафільмовані перші хвилини після ранкового ракетного обстрілу Києва. На показаних кадрах поліцейські допомагають постраждалим людям.

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