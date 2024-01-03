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Из-за утренних обстрелов Киева умер кот, который должен был ехать в Париж

3 января 2024 00:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Из-за утренних обстрелов Киева умер кот, который должен был ехать в Париж
Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Из-за массированного ракетного обстрела Киева умер кот Жовтень, который вскоре должен был ехать в Париж в новую семью. У хвостатого не выдержало сердце.

Об этом сообщила организация ЗооПатруль UA.

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"К большому сожалению, в нашем убежище не все пережили сегодняшнюю атаку от врага. У Жовтня не выдержало сердце", — говорится в сообщении.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

В организации объяснили, что ночью было очень громко от обстрелов и работы ПВО, а в приюте исчез свет.

"Собаки дрожали, а Жовтень просто заклял на месте", — отметили в ЗооПатруль UA.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Они также напомнили, что в январе кот должен был ехать в Париж в новую семью.

"Мы спасли котика в октябре 2022 года. Его нашли на обочине трассы с перебитыми задними лапками. С вашей поддержкой мы смогли его вылечить. Жовтень полностью поправился. Однако не смог пережить сегодняшние обстрелы", — сообщили в организации.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Напомним, патрульные полицейские обнародовали видео из своих бодикамер, на которых были сняты первые минуты после утренних ракетных обстрелов Киева. На показанных кадрах полицейские помогают пострадавшим.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало такие атаки, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Мы также сообщали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

 

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