Из-за утренних обстрелов Киева умер кот, который должен был ехать в Париж

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Из-за массированного ракетного обстрела Киева умер кот Жовтень, который вскоре должен был ехать в Париж в новую семью. У хвостатого не выдержало сердце.

Об этом сообщила организация ЗооПатруль UA.

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"К большому сожалению, в нашем убежище не все пережили сегодняшнюю атаку от врага. У Жовтня не выдержало сердце", — говорится в сообщении.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

В организации объяснили, что ночью было очень громко от обстрелов и работы ПВО, а в приюте исчез свет.

"Собаки дрожали, а Жовтень просто заклял на месте", — отметили в ЗооПатруль UA.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Они также напомнили, что в январе кот должен был ехать в Париж в новую семью.

"Мы спасли котика в октябре 2022 года. Его нашли на обочине трассы с перебитыми задними лапками. С вашей поддержкой мы смогли его вылечить. Жовтень полностью поправился. Однако не смог пережить сегодняшние обстрелы", — сообщили в организации.

Кот Жовтень. Фото: Фейсбук ЗооПатруль UA

Напомним, патрульные полицейские обнародовали видео из своих бодикамер, на которых были сняты первые минуты после утренних ракетных обстрелов Киева. На показанных кадрах полицейские помогают пострадавшим.

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