Дикі рись та ведмеді — прикордонники попередили про небезпеку в Карпатах

Дикі тварини в Карпатах. Фото: ДПСУ

Прикордонники назвали ще одну причину не порушувати державний кордон, особливо в Карпатах. Під час зими там спостерігається активність диких тварин.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що за перші сім днів цієї зими прикордонники зафіксували поодиноких ведмедів.

"Нерідко охоронцям кордону зустрічаються й дикі кішки. Лише минулої доби фотопастки прикордонників двічі впіймали рись", — йдеться у повідомленні.

Дикі тварини в Карпатах. Фото: ДПСУ

Активність диких тварин в Україні

Нещодавно вервечка диких кабанів переходила дорогу поблизу Дрогобича Львівської області. Тварини тимчасово перекрили шлях водіям та призупинили рух авто.

Також 30 листопада мережею поширили миле відео. На Закарпатті ведмеді вийшли на дорогу. Тварини були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їхні авто.