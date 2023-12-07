Дикие рысь и медведи — пограничники предупредили об опасности в Карпатах

Дикие животные в Карпатах. Фото: ГПСУ

Пограничники назвали еще одну причину не нарушать государственную границу, особенно в Карпатах. Во время зимы наблюдается активность диких животных.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что за первые семь дней этой зимой пограничники зафиксировали одиноких медведей.

"Нередко охранникам границы встречаются и дикие кошки. Только за прошедшие сутки фотоловушки пограничников дважды поймали рысь", — говорится в сообщении.

Дикие животные в Карпатах. Фото: ГПСУ

Активность диких животных в Украине

Недавно вереница диких кабанов переходила дорогу вблизи Дрогобыча Львовской области. Животные временно перекрыли путь водителям и приостановили движение авто.

Также 30 ноября сетью распространилось милое видео. На Закарпатье медведи вышли на дорогу. Животные были спокойные и с интересом смотрели на людей и их авто.