Що слід знати про довгошерстого коллі — його характер, харчування і догляд

Собака Довгошерстий коллі на вулиці взимку. Фото: Pinterest

Собаки породи Коллі є досить благородними тваринами і відрізняються довгою шерстю. Тому перш, ніж заводити собі цього домашнього улюбленця, варто розуміти його характер, харчування і догляд за шерстю, адже вона є досить довгою.

Новини.LIVE детально розповідає про собаку породи Коллі.

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Що відомо про породу Коллі

Собаки цієї породи є дуже благородними, немаленькими за розміром і мають досить виразний погляд. Шерсть цього собаки повинна бути щільною і жорсткою на дотик, а його вуха — виразні і нахилені вперед, якщо він насторожений.

Довгошерстий коллі на вулиці. Фото: Pinterest

Який характер у коллі

Не дивлячись на досить великий розмір, ця порода має має доброзичливий характер і низький рівень агресії. Це дуже щасливий собака, який прив’язується до членів своєї сім’ї. Коллі дуже уважно захищає свій дім, але досить тепло приймає друзів, які запрошуються додому.

Варто розуміти, що вчаться ці собаки дуже швидко і люблять, коли господарі дають їм нові завдання під час дресирування.

Чим харчується коллі

Якщо порівнювати з собаками, які менші за розміром, то коллі має не тільки підвищений апетит, а й потребує правильно збалансованого раціону з необхідною кількістю поживних компонентів, до складу яких входять вітаміни і мінерали.

Але варто знати, що довгошерсті коллі мають схильність до здуття і виникнення проблем зі шлунком. Щоб зменшити ризик цих проблем, слід годувати частіше, але меншими порціями.

Собака породи Довгошерстий коллі на вулиці. Фото: Pinterest

Як доглядати за шерстю коллі

Через те, що ця порода собак має рясну подвійну шерсть, її потрібно розчісувати щотижня, щоб вона не збивалася. Підшерстя коллі є м’яким і опушеним, а також щільно прилягає до шкіри, а ось зовнішня шерсть є прямою і жорсткою.

Коли у коллі настає період линяння, розчісувати його шерсть потрібно щодня. Також варто звертати увагу на довжину пачосів на передніх лапах і на хвіст, час від часу підстригаючи їх.

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