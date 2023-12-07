Что следует знать о длинношерстном колли — его характер, питание и уход

Длинношерстный колли — что стоит знать людям, которые хотят его завести
Собаки породы Колли являются достаточно благородными животными и отличаются длинной шерстью. Поэтому прежде, чем заводить себе этого домашнего любимца, следует понимать его характер, питание и уход за шерстью, ведь она достаточно длинная.
Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Колли.
Что известно о породе Колли
Собаки этой породы очень благородные, немаленькие по размеру и имеют довольно выразительный взгляд. Шерсть этой собаки должна быть плотной и жесткой на ощупь, а ее уши — выразительны и наклонены вперед, если она насторожена.
Какой характер у колли
Несмотря на достаточно большой размер, эта порода носит дружелюбный характер и низкий уровень агрессии. Это очень счастливая собака, которая привязывается к членам своей семьи. Колли очень внимательно защищает свой дом, но достаточно тепло принимает друзей, которые приглашаются домой.
Следует понимать, что учатся эти собаки очень быстро и любят, когда хозяева дают им новые задания во время дрессировки.
Чем питается колли
Если сравнивать с меньшими по размеру собаками, то колли имеет не только повышенный аппетит, но и требует правильно сбалансированного рациона с необходимым количеством питательных компонентов, в состав которых входят витамины и минералы.
Но следует знать, что длинношерстные колли имеют склонность к вздутию и возникновению проблем с желудком. Чтобы снизить риск этих проблем, следует кормить чаще, но меньшими порциями.
Как ухаживать за шерстью колли
Так как эта порода собак имеет обильную двойную шерсть, ее нужно расчесывать каждую неделю, чтобы она не сбивалась. Подшерсток колли является мягким и опушенным, а также плотно прилегает к коже, а вот наружная шерсть является прямой и жесткой.
Когда у колли наступает период линьки, расчесывать его шерсть нужно каждый день. Также следует обращать внимание на длину пачесов на передних лапах и на хвост, время от времени подстригая их.
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