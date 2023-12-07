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Длинношерстный колли — что стоит знать людям, которые хотят его завести

7 декабря 2023 21:21
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор
Что следует знать о длинношерстном колли — его характер, питание и уход
Собака Длинношерстный колли на улице зимой. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Собаки породы Колли являются достаточно благородными животными и отличаются длинной шерстью. Поэтому прежде, чем заводить себе этого домашнего любимца, следует понимать его характер, питание и уход за шерстью, ведь она достаточно длинная.

Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Колли.

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Что известно о породе Колли

Собаки этой породы очень благородные, немаленькие по размеру и имеют довольно выразительный взгляд. Шерсть этой собаки должна быть плотной и жесткой на ощупь, а ее уши — выразительны и наклонены вперед, если она насторожена.

Длинношерстный колл на улице.
Длинношерстный колли на улице. Фото: Pinterest

Какой характер у колли

Несмотря на достаточно большой размер, эта порода носит дружелюбный характер и низкий уровень агрессии. Это очень счастливая собака, которая привязывается к членам своей семьи. Колли очень внимательно защищает свой дом, но достаточно тепло принимает друзей, которые приглашаются домой.

Следует понимать, что учатся эти собаки очень быстро и любят, когда хозяева дают им новые задания во время дрессировки.

Чем питается колли

Если сравнивать с меньшими по размеру собаками, то колли имеет не только повышенный аппетит, но и требует правильно сбалансированного рациона с необходимым количеством питательных компонентов, в состав которых входят витамины и минералы.

Но следует знать, что длинношерстные колли имеют склонность к вздутию и возникновению проблем с желудком. Чтобы снизить риск этих проблем, следует кормить чаще, но меньшими порциями.

Собака породы Длинношерстный колл на улице
Собака породы Длинношерстный колли на улице. Фото: Pinterest

Как ухаживать за шерстью колли

Так как эта порода собак имеет обильную двойную шерсть, ее нужно расчесывать каждую неделю, чтобы она не сбивалась. Подшерсток колли является мягким и опушенным, а также плотно прилегает к коже, а вот наружная шерсть является прямой и жесткой.

Когда у колли наступает период линьки, расчесывать его шерсть нужно каждый день. Также следует обращать внимание на длину пачесов на передних лапах и на хвост, время от времени подстригая их.

Напомним, мы писали о том, кому можно смело заводить дома мини-пуделей.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о немецком шпице.

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