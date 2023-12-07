Что следует знать о длинношерстном колли — его характер, питание и уход

Собака Длинношерстный колли на улице зимой. Фото: Pinterest

Собаки породы Колли являются достаточно благородными животными и отличаются длинной шерстью. Поэтому прежде, чем заводить себе этого домашнего любимца, следует понимать его характер, питание и уход за шерстью, ведь она достаточно длинная.

Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Колли.

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Что известно о породе Колли

Собаки этой породы очень благородные, немаленькие по размеру и имеют довольно выразительный взгляд. Шерсть этой собаки должна быть плотной и жесткой на ощупь, а ее уши — выразительны и наклонены вперед, если она насторожена.

Длинношерстный колли на улице. Фото: Pinterest

Какой характер у колли

Несмотря на достаточно большой размер, эта порода носит дружелюбный характер и низкий уровень агрессии. Это очень счастливая собака, которая привязывается к членам своей семьи. Колли очень внимательно защищает свой дом, но достаточно тепло принимает друзей, которые приглашаются домой.

Следует понимать, что учатся эти собаки очень быстро и любят, когда хозяева дают им новые задания во время дрессировки.

Чем питается колли

Если сравнивать с меньшими по размеру собаками, то колли имеет не только повышенный аппетит, но и требует правильно сбалансированного рациона с необходимым количеством питательных компонентов, в состав которых входят витамины и минералы.

Но следует знать, что длинношерстные колли имеют склонность к вздутию и возникновению проблем с желудком. Чтобы снизить риск этих проблем, следует кормить чаще, но меньшими порциями.

Собака породы Длинношерстный колли на улице. Фото: Pinterest

Как ухаживать за шерстью колли

Так как эта порода собак имеет обильную двойную шерсть, ее нужно расчесывать каждую неделю, чтобы она не сбивалась. Подшерсток колли является мягким и опушенным, а также плотно прилегает к коже, а вот наружная шерсть является прямой и жесткой.

Когда у колли наступает период линьки, расчесывать его шерсть нужно каждый день. Также следует обращать внимание на длину пачесов на передних лапах и на хвост, время от времени подстригая их.

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