Мобілізація триває — адвокат пояснив, які наслідки очікують ухилянтів

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Фото: скриншот з видео

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Поруч з цим не меншає і ухилянтів.

Про те, які наслідки очікують ухилянтів розповів кримінальний адвокат Максим Дзіковський, пише 24 канал.

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За його словами, відмова від повістки та медогляду може розцінюватися як спроба ухилення від призову. Попри це, відмовитися від призову можуть ті, у кого є розстрочка.

"За відмову від мобілізації обов’язково складуть акт про це, який буде підписаний свідками. Надалі, працівники військкомату направлять такий акт в орган національної поліції для розв'язання питання про притягнення особи, яка відмовилась від мобілізації, до відповідальності", — пояснив адвокат.

Згодом особу можуть притягнути до відповідальності за однією зі статей. Йдеться як про адміністративне покарання, так і про кримінальне.

"Максимальне адміністративне покарання – це штраф, що становить від 3 400 гривень до 5 100 гривень", — вказано у повідомленні.

Наразі найпоширенішою статею Кримінального Кодексу є 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

"Особі у такому випадку може загрожувати від 3 до 5 років в'язниці. Для класифікації за цією статтею потрібно:

встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;

встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії", — розповів адвокат.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.