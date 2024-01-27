Мобілізація триває — адвокат пояснив, які наслідки очікують ухилянтів
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Поруч з цим не меншає і ухилянтів.
Про те, які наслідки очікують ухилянтів розповів кримінальний адвокат Максим Дзіковський, пише 24 канал.
Як каратимуть ухилянтів за мобілізацію
За його словами, відмова від повістки та медогляду може розцінюватися як спроба ухилення від призову. Попри це, відмовитися від призову можуть ті, у кого є розстрочка.
"За відмову від мобілізації обов’язково складуть акт про це, який буде підписаний свідками. Надалі, працівники військкомату направлять такий акт в орган національної поліції для розв'язання питання про притягнення особи, яка відмовилась від мобілізації, до відповідальності", — пояснив адвокат.
Згодом особу можуть притягнути до відповідальності за однією зі статей. Йдеться як про адміністративне покарання, так і про кримінальне.
"Максимальне адміністративне покарання – це штраф, що становить від 3 400 гривень до 5 100 гривень", — вказано у повідомленні.
Наразі найпоширенішою статею Кримінального Кодексу є 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
"Особі у такому випадку може загрожувати від 3 до 5 років в'язниці. Для класифікації за цією статтею потрібно:
- встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;
- встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії", — розповів адвокат.
Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
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