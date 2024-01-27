Мобилизация продолжается — адвокат объяснил, какие последствия ожидают уклонистов

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Фото: скриншот с видео

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Наряду с этим не уменьшается и уклонтстов.

О том, какие последствия ожидают ухилянцев, рассказал криминальный адвокат Максим Диковский, пишет 24 канал.

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По его словам, отказ от повестки и медосмотра может расцениваться как попытка уклонения от призыва. Несмотря на это, отказаться от призыва могут те, у кого есть рассрочка.

"За отказ от мобилизации обязательно составят акт об этом, который будет подписан свидетелями. В дальнейшем, работники военкомата направят такой акт в орган национальной полиции для решения вопроса о привлечении отказавшегося от мобилизации лица к ответственности", — пояснил адвокат.

Впоследствии лицо может быть привлечено к ответственности по одной из статей. Речь идет как об административном наказании, так и об уголовном.

"Максимальное административное наказание – это штраф, который составляет от 3400 гривен до 5100 гривен", — указано в сообщении.

В настоящее время наиболее распространенной статьей Уголовного Кодекса является 336 — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

"Лице в таком случае может угрожать от 3 до 5 лет тюрьмы. Для классификации по этой статье требуется:

установить умысел и цель в уклонении от призыва при мобилизации;

установить противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии", — рассказал адвокат.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.