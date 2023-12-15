В Чернобыльском заповеднике заметили необычного зверя

Енот уссурийский в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили енота уссурийского, неестественного для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку. Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прирастая в весе вдвое.

Почему животное бодрствует рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Специалисты рассказали, что енот уссурийский, или енотовидная собака, которую заметили в заповеднике, принадлежат к тем животным, которые залегают в зимнюю спячку.

Енот уссурийский в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk2018

"Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прирастая в весе вдвое", — говорится в сообщении.

В то же время в заповеднике рассказали, что сон у енота уссурийского — неглубокий и он может часто просыпаться, а во время оттепели даже выходить на поиски пищи.

Енот уссурийский в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Специалисты рассказали, что животное может бодрствовать по нескольким причинам:

болезнь,

недостаточный запас подкожного жира,

бегство от более сильного хищника

Что известно об еноте уссурийской

Как известно, снаружи он напоминает небольшого очень мохнатого пса. Длина головы и тела от 500 до 680 мм, длина хвоста от 130 до 250 мм. Вес 4-6 кг, но перед спячкой 6-10 кг. Зимой шерсть длинная и густая с плотным подшерстком и грубыми покровными волосками до 120 мм в длину. Окрас меха земно-коричневый или буровато-серый с черными покровными волосками. Хвост более темный, чем туловище. Летний мех ярче, красновато-соломенного цвета.

Отмечается, что енот является охотничьим видом млекопитающих. Численность вида в Украине составляет около 10 тыс. особей и имеет тенденцию к росту. Ежегодно охотники добывают около 1,2-2,4 тыс. особей. В 2007 году в охотничьих угодьях Украины насчитано 10 492 енотов, добыто 2 375 особей.

Енот распространен на востоке Азии. В течение 1950-х годов этот вид был интродуцирован в Украине, ряде районов России, Польши и других стран, благодаря чему сформировались новые многочисленные популяции за пределами природного ареала енотов.

Еноты всеядны. Они ищут на еду как растений, так и животных.

Напомним, недавно на Закарпатье водители встретили медведей посреди дороги. Они были спокойны и с интересом смотрели на людей и их авто.