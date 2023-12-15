У Чорнобильському заповіднику помітили незвичного звіра

Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику у Київській області помітили єнота уссурійського, який неприродній для цієї місцевості, адже в таку пору він впадає у сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.

Чому тварина не спить розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Читайте також:

Чому тварина не спить

Фахівці розповіли, що єнот уссурійський, або єнотоподібний собака, якого помітили у заповіднику, належать до тих тварин, що залягають у зимову сплячку.

Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018

"Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі", — йдеться у повідомленні.

Водночас у заповіднику розповіли, що сон в єнота уссурійського — неглибокий і він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі.

Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Фахівці розповіли, що тварина може не спати з декількох причин:

хвороба,

недостатній запас підшкірного жиру,

втеча від сильнішого хижака

Що відомо про єнота уссурійського

Як відомо, зовні він нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови й тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 мм у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками. Хвіст темніший, ніж тулуб. Літнє хутро яскравіше, червонувато-солом'яного кольору.

Зазначається, що єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тис. особин і має тенденцію до зростання. Щороку мисливці здобувають близько 1,2-2,4 тис. особин. У 2007 році в мисливських угіддях України нараховано 10 492 єнотів, здобуто 2 375 особин.

Єнот поширений на сході Азії. Протягом 1950-х років цей вид було інтродуковано в Україні, низці районів Росії, Польщі та інших країн, завдяки чому сформувалися нові чисельні популяції за межами природного ареалу єнотів.

Єноти всеїдні. Вони шукають на поживу як рослин, так і тварин.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті водії зустріли ведмедів посеред дороги. Вони були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їх авто.