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У Чорнобильському заповіднику помітили незвичного звіра

15 грудня 2023 08:11
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У Чорнобильському заповіднику помітили незвичного звіра
Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Чорнобильському заповіднику у Київській області помітили єнота уссурійського, який неприродній для цієї місцевості, адже в таку пору він впадає у сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.

Чому тварина не спить розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику

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Фахівці розповіли, що єнот уссурійський, або єнотоподібний собака, якого помітили у заповіднику, належать до тих тварин, що залягають у зимову сплячку.

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Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018

"Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі", — йдеться у повідомленні.

Водночас у заповіднику розповіли, що сон в єнота уссурійського — неглибокий і він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі.

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Єнот уссурійський у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Фахівці розповіли, що тварина може не спати з декількох причин:

  • хвороба,
  • недостатній запас підшкірного жиру,
  • втеча від сильнішого хижака

Що відомо про єнота уссурійського

Як відомо, зовні він нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови й тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 мм у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками. Хвіст темніший, ніж тулуб. Літнє хутро яскравіше, червонувато-солом'яного кольору.

Зазначається, що єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тис. особин і має тенденцію до зростання. Щороку мисливці здобувають близько 1,2-2,4 тис. особин. У 2007 році в мисливських угіддях України нараховано 10 492 єнотів, здобуто 2 375 особин.

Єнот поширений на сході Азії. Протягом 1950-х років цей вид було інтродуковано в Україні, низці районів Росії, Польщі та інших країн, завдяки чому сформувалися нові чисельні популяції за межами природного ареалу єнотів.

Єноти всеїдні. Вони шукають на поживу як рослин, так і тварин.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті водії зустріли ведмедів посеред дороги. Вони були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їх авто.

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