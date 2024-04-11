Украинские полярники перечислили пингвинов, живущих вблизи станции "Академик Вернадский"

Субантарктические пингвины на острове Галиндез. Фото: Национальный антарктический научный центр

Во время антарктической экспедиции наши полярники традиционно пересчитали субантарктических пингвинов, живущих на острове Галиндез. Там же расположена украинская станция "Академик Вернадский". Насчитали рекордное количество — более 7 тысяч животных.

Результатами этого важного наблюдения ученые поделились на Facebook-странице Национального антарктического центра.

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Четыре года назад пингвинов было вдвое меньше у рядом со станцией. Впрочем, стремительный рост популяции можно объяснить.

"Раньше морозы в этой местности доходили до отметки -20С⁰ и ниже. Из-за льдов пингвины не могли эффективно охотиться и выбирали территории севернее, где вода не застаивалась. В связи с потеплением в нашем районе западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины ринулись на юг. Первые их гнезда появились в 2007 г. на мысе Марина-Пойнт вблизи станции», — рассказывают полярники.

Пингвины на острове Галиндез. Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, в марте 2024 года украинские полярники впервые сфотографировали второго по величине кита в мире.

Также мы писали о "бэби-буме" пингвинов на антарктической станции "Академик Вернадский".