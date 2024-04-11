Українські полярники перерахували пінгвінів, які живуть поблизу станції "Академік Вернадський"

Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Під час антарктичної експедиції наші полярники традиційно перерахували субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові Галіндез. Саме там розташована українська станція "Академік Вернадський". Нарахували рекордну кількість — понад 7 тисяч тварин.

Результатами цього спостереження науковці поділилися на Facebook-сторінці Національного антарктичного центру.

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Чотири роки тому пінгвінів було вдвічі меньше поблизу станції. Втім, у стрімкого збільшення популяції є пояснення.

"Раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20С⁰ і нижче. Через криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де вода не застоювалася. У зв’язку з потеплінням в нашому районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Перші їхні гнізда з’явилися 2007 р. на мисі Марина-Пойнт поблизу станції", — розповідають полярники.

Пінгвіни на острові Галіндез. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, у березні 2024 року українські полярники вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.

Також ми писали про "бебі-бум" пінгвінів на антарктичній станції "Академік Вернадський".