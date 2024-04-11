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Українські полярники в Антарктиці нарахували рекордну кількість пінгвінів

11 квітня 2024 03:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські полярники перерахували пінгвінів, які живуть поблизу станції "Академік Вернадський"
Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез. Фото: Національний антарктичний науковий центр
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час антарктичної експедиції наші полярники традиційно перерахували субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові Галіндез. Саме там розташована українська станція "Академік Вернадський". Нарахували рекордну кількість — понад 7 тисяч тварин. 

Результатами цього спостереження науковці поділилися на Facebook-сторінці Національного антарктичного центру.

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Чотири роки тому пінгвінів було вдвічі меньше поблизу станції. Втім, у стрімкого збільшення популяції є пояснення. 

"Раніше морози в цій місцевості доходили до позначки -20С⁰ і нижче. Через криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де вода не застоювалася. У зв’язку з потеплінням в нашому районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Перші їхні гнізда з’явилися 2007 р. на мисі Марина-Пойнт поблизу станції", — розповідають полярники.

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Пінгвіни на острові Галіндез. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, у березні 2024 року українські полярники вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.

Також ми писали про "бебі-бум" пінгвінів на антарктичній станції "Академік Вернадський".

тварини
Антарктида
Станція Академік Вернадський

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