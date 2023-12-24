В Антарктике пингвины придумали для себя интересное развлечение — полярники показали видео
Пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе развлечение. Животные используют айсберг вместо качелей.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Пингвины на Антарктике
Во время морского выезда украинским полярникам удалось запечатлеть интересный момент — как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге.
Отмечается, что на краю льда собралась целая пингвинная тусовка.
Там к субантарктическим пингвинам, вокруг станции проживает более 5 тыс., присоединились и пингвины Адели — этих птиц на острове совсем немного.
"Пернатые немного отдохнули, побеседовали между собой и отправились дальше охотиться за крилем в океан", — рассказали в Центре.
Напомним, что вблизи станции "Академик Вернадский" впервые в 2023 году заметили птенцов субантарктических пингвинов. В ближайшие месяцы на станции ожидается настоящий бэби-бум. Они неловки, прячутся от родителей и сильно пищат.
Также мы писали, что в Антарктическом океане начал дрейфовать самый большой на планете айсберг под названием А23а. Следует отметить, что неожиданным событием это стало потому, что последний раз он двигался еще в 1986 году, поэтому ученые очень озадачены.
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