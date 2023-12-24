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В Антарктике пингвины придумали для себя интересное развлечение — полярники показали видео

24 декабря 2023 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Антарктике пингвины придумали для себя интересное развлечение — полярники показали видео
Пингвины катаются на айсберге. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе развлечение. Животные используют айсберг вместо качелей.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Во время морского выезда украинским полярникам удалось запечатлеть интересный момент — как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге.

Отмечается, что на краю льда собралась целая пингвинная тусовка.

Там к субантарктическим пингвинам, вокруг станции проживает более 5 тыс., присоединились и пингвины Адели — этих птиц на острове совсем немного.

"Пернатые немного отдохнули, побеседовали между собой и отправились дальше охотиться за крилем в океан", — рассказали в Центре.

Напомним, что вблизи станции "Академик Вернадский" впервые в 2023 году заметили птенцов субантарктических пингвинов. В ближайшие месяцы на станции ожидается настоящий бэби-бум. Они неловки, прячутся от родителей и сильно пищат.

Также мы писали, что в Антарктическом океане начал дрейфовать самый большой на планете айсберг под названием А23а. Следует отметить, что неожиданным событием это стало потому, что последний раз он двигался еще в 1986 году, поэтому ученые очень озадачены.

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