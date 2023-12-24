В Антарктиці пінгвіни вигадали для себе цікаву забавку — полярники показали відео

Пінгвіни катаються на айсбергу. Фото: скриншот з відео

Пінгвіни в Антарктиці поблизу української станції вигадали собі забавку. Тварини використовують айсберг замість гойдалки.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Під час морського виїзду українським полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент — як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу.

Зазначається, що на окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча тусовка.

Там до субантарктичних пінгвінів, який навколо станції мешкає понад 5 тис., доєдналися й пінгвіни Аделі — цих птахів на острові зовсім небагато.

"Пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан", — розповіли у Центрі.

Нагадаємо, що поблизу станції "Академік Вернадський" вперше 2023 року помітили пташенят субантарктичних пінгвінів. Найближчими місяцями на станції очікується справжній бебі-бум. Вони незграбні, ховаються від батьків та сильно пищать.

Також ми писали, що Антарктичному океані почав дрейфувати найбільший на планеті айсберг під назвою А23а. Варто зазначити, що неочікуваною подією це стало через те, що останній раз він рухався ще у 1986 році, тому вчені дуже спантеличені.