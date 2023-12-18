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Чихуахуа — що потрібно знати про найменшу породу собак

18 грудня 2023 21:17
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Василиса Таран
Редактор
Собака породи Чихуахуа — характер, здоров'я і догляд за шерстю
Собака породи Чихуахуа на руках у дівчини. Фото: Pexels
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Собака породи Чихуахуа — це досить витончена і компантна тварина, яка вважається найменшою за розміром серед усіх порід. Втім, перш, ніж заводити вдома цього улюбленця, варто акцентувати увагу на певних його особливостях.

Новини.LIVE розповідає про характер, стан здоров’я і догляд за шерстю чихуахуа.

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Який характер у чихуахуа

У цієї породи собак одразу ж виникає тісний зв’язок з її господарями, до яких вони миттєво прив’язуються. Але, що стосується незнайомих людей, то до них чихуахуа не буде добре ставитися, якщо в нього немає достатньої соціалізації. Через це собака може бути дуже нервовим і навіть занадто різким.

Цю породу потрібно соціалізувати з раннього віку, інакше вона відчуватиме тривогу і стрес у нових умовах і не зможе жити під одним дахом з незнайомцями, дітьми та іншими домашніми улюбленцями. Справа в тому, що цей собака любить бути у колі представників лише своєї породи.

Маленькая собака породы Чихуахуа
Маленький собака породи Чихуахуа. Фото: Freepik

Яке здоров’я у чихуахуа

Гладкошерстий чихуахуа може мати захворювання колінних чашечок, які можуть тимчасово з’їхати з місця, і страждати від проблем з трахеєю. Через форму голови ця порода собак може мати занадто багато води в мозку і страждати від певних хвороб очей.

Як доглядати за шерстю чихуахуа

Доглядати за шерстю цієї породи собак не так складно. Інколи цьому різновиду чихуахуа потрібно робити грумінг гумовим гребінцем або щіткою. У цієї породи інколи настають періоди линяння, але не такі активні.

Дуже корисним для цього собаки буде щоденне очищення зубів, адже маленькі породи можуть мати камені на зубах. 

Человек, моющий чихуахуа
Людина, яка миє чихуахуа. Фото: Freepik

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