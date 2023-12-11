Все про ротвейлерів — характер, здоров'я, годування і догляд за шерстю

Собака породи Ротвейлер на підлозі. Фото: Freepik

Якщо у вас є бажання взяти собі додому собаку породи Ротвейлер, вам потрібно знати про неї деякі речі. Зокрема, перш ніж купляти додому цього собаку, варто знати про його характер, здоров’я, харчування і догляд за шерстю, щоб потім не було із цим проблем.

Про характер, здоров’я, годування і догляд за шерстю ротвейлерів читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про характер ротвейлера

Ця порода собак дуже віддана своїм господарям, тому захищає їх, а ось людям, які хочуть взяти додому ротвейлера, потрібно знати дещо важливе. Так, треба знайти виховане і соціалізоване цуценя, оскільки їхні характери можуть дещо відрізнятися.

Потрібно розуміти, що дресирувати цю породу собак потрібно з раннього віку, а заводити її не варто власнику, який не має певного досвіду.

Собака породи Ротвейлер. Фото: Pinterest

Які можуть бути проблеми зі здоров'ям у ротвейлерів

Варто розуміти, що ця порода собак може страждати на заворот шлунка і дисплазію кульшового суглоба, тобто на стан, який може порушити рухливість. Тому перш ніж розводити цю породу, варто спочатку обстежити її стегна.

Чим годувати ротвейлерів

Не секрет, що великим породам собак потрібен збалансований раціон, який містить багато поживних компонентів з вітамінами і мінералами. Цей собака має схильність до проблем зі шлунком, тому їх варто годувати частіше, але маленькими порціями.

Цуценя породи Ротвейлер біля миски з кормом. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати за шерстю ротвейлерів

Однією з переваг цієї породи є той факт, що за її шерстю дуже легко доглядати. Варто лише ретельно протирати цю породу собак гумовою рукавицею. Але у період линяння це потрібно робити трохи частіше, ніж зазвичай. Загалом, цього буде достатньо для того, щоб шерсть ротвейлера мала доглянутий вигляд.

Нагадаємо, ми писали про те, які переваги і недоліки мають собаки породи Міні-пудель.

Раніше ми розповідали про те, що варто знати перш, ніж заводити вдома довгошерстого коллі.

Також ми повідомляли про те, що варто знати про характер, харчування і догляд за шерстю німецького шпіца.