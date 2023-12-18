Собака породы Чихуахуа — характер, здоровье и уход за шерстью

Собака породы Чихуахуа на руках у девушки. Фото: Pexels

Собака породы Чихуахуа — это довольно изящное и компантное животное, которое считается самым маленьким по размеру среди всех пород. Впрочем, прежде, чем заводить дома этого любимца, стоит акцентировать внимание на определенных его особенностях.

Новини.LIVE рассказывает о характере, состоянии здоровья и уходе за шерстью чихуахуа.

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Какой характер у чихуахуа

У этой породы собак сразу возникает тесная связь с ее хозяевами, к которым они мгновенно привязываются. Но что касается незнакомых людей, то к ним чихуахуа не будет хорошо относиться, если у него нет достаточной социализации. Из-за этого собака может быть очень нервной и даже слишком резкой.

Эту породу нужно социализировать с раннего возраста, иначе она будет испытывать тревогу и стресс в новых условиях и не сможет жить под одной крышей с незнакомцами, детьми и другими домашними питомцами. Дело в том, что эта собака любит быть в кругу представителей только своей породы.

Маленькая собака породы Чихуахуа. Фото: Freepik

Какое здоровье у чихуахуа

Гладкошерстный чихуахуа может иметь заболевания коленных чашечек, которые могут временно съехать с места, и страдать от проблем с трахеей. Из-за формы головы эта порода собак может иметь слишком много воды в мозге и страдать от определенных глазных болезней.

Как ухаживать за шерстью чихуахуа

Ухаживать за шерстью этой породы собак не так сложно. Иногда этой разновидности чихуахуа нужно делать груминг резиновой расческой или щеткой. У этой породы иногда наступают периоды линьки, но не столь активные.

Очень полезным для этой собаки будет ежедневная чистка зубов, ведь маленькие породы могут иметь камни на зубах.

Человек, моющий чихуахуа. Фото: Freepik

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