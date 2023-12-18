Собака породы Чихуахуа — характер, здоровье и уход за шерстью

Чихуахуа — что нужно знать о самой маленькой породе собак
Собака породы Чихуахуа — это довольно изящное и компантное животное, которое считается самым маленьким по размеру среди всех пород. Впрочем, прежде, чем заводить дома этого любимца, стоит акцентировать внимание на определенных его особенностях.
Новини.LIVE рассказывает о характере, состоянии здоровья и уходе за шерстью чихуахуа.
Какой характер у чихуахуа
У этой породы собак сразу возникает тесная связь с ее хозяевами, к которым они мгновенно привязываются. Но что касается незнакомых людей, то к ним чихуахуа не будет хорошо относиться, если у него нет достаточной социализации. Из-за этого собака может быть очень нервной и даже слишком резкой.
Эту породу нужно социализировать с раннего возраста, иначе она будет испытывать тревогу и стресс в новых условиях и не сможет жить под одной крышей с незнакомцами, детьми и другими домашними питомцами. Дело в том, что эта собака любит быть в кругу представителей только своей породы.
Какое здоровье у чихуахуа
Гладкошерстный чихуахуа может иметь заболевания коленных чашечек, которые могут временно съехать с места, и страдать от проблем с трахеей. Из-за формы головы эта порода собак может иметь слишком много воды в мозге и страдать от определенных глазных болезней.
Как ухаживать за шерстью чихуахуа
Ухаживать за шерстью этой породы собак не так сложно. Иногда этой разновидности чихуахуа нужно делать груминг резиновой расческой или щеткой. У этой породы иногда наступают периоды линьки, но не столь активные.
Очень полезным для этой собаки будет ежедневная чистка зубов, ведь маленькие породы могут иметь камни на зубах.
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