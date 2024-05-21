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Нашестя десятків котиків в Антарктиді — неймовірні знімки

21 травня 2024 04:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Морські котики біля станції "Академік Вернадський"
Морський котик в Антарктиді. Фото: Національний антарктичний науковий центр
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" нарахували на острові Галіндез, де базується станція, понад 80 морських котиків. Також в їх компанію потрапив один південний морський слон.  

Котики іноді гирчать на українських полярників 

Про це у понеділок, 20 травня, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Рахував тварин біолог Світозар Давиденко. Науковці кажуть, морські котики на відміну від домашніх — досить агресивні. Вони влаштовують справжні бої за свою територію, гарчать на інших самців, іноді можуть погиркати й на полярників.

  • Морські котики біля станції
    Фото: Національний антарктичний науковий центр
  • Морські котики біля станції
    Фото: Національний антарктичний науковий центр
  • Морські котики біля станції
    Фото: Національний антарктичний науковий центр
  • Морські котики біля станції
    Фото: Національний антарктичний науковий центр
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"Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше", — розповіли полярники. 

Раніше ми писали, що українські полярники в Антарктиці нарахували рекордну кількість пінгвінів. Також наші науковці вперше сфотографували другого за величиною кита у світі. 

тварини
Антарктида
Станція Академік Вернадський