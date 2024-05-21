Морські котики біля станції "Академік Вернадський"

Нашестя десятків котиків в Антарктиді — неймовірні знімки
Полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" нарахували на острові Галіндез, де базується станція, понад 80 морських котиків. Також в їх компанію потрапив один південний морський слон.
Котики іноді гирчать на українських полярників
Про це у понеділок, 20 травня, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Рахував тварин біолог Світозар Давиденко. Науковці кажуть, морські котики на відміну від домашніх — досить агресивні. Вони влаштовують справжні бої за свою територію, гарчать на інших самців, іноді можуть погиркати й на полярників.
-
Фото: Національний антарктичний науковий центр
-
Фото: Національний антарктичний науковий центр
-
Фото: Національний антарктичний науковий центр
-
Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше", — розповіли полярники.
Раніше ми писали, що українські полярники в Антарктиці нарахували рекордну кількість пінгвінів. Також наші науковці вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.
Читайте Новини.LIVE!