Морські котики біля станції "Академік Вернадський"

Морський котик в Антарктиді. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" нарахували на острові Галіндез, де базується станція, понад 80 морських котиків. Також в їх компанію потрапив один південний морський слон.

Котики іноді гирчать на українських полярників

Про це у понеділок, 20 травня, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Рахував тварин біолог Світозар Давиденко. Науковці кажуть, морські котики на відміну від домашніх — досить агресивні. Вони влаштовують справжні бої за свою територію, гарчать на інших самців, іноді можуть погиркати й на полярників.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр 1 / 4

"Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше", — розповіли полярники.

Раніше ми писали, що українські полярники в Антарктиці нарахували рекордну кількість пінгвінів. Також наші науковці вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.