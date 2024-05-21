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Нашествие десятков котиков в Антарктиде — невероятные снимки

21 мая 2024 04:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Морские котики у станции "Академик Вернадский"
Морской котик в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический научный центр
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" насчитали на острове Галиндез, где базируется станция, более 80-ти морских котиков. Также в их компанию попал один южный морской слон.

Котики иногда рычат на украинских полярников

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Считал животных биолог Светозар Давиденко. Ученые говорят, морские котики в отличие от домашних — достаточно агрессивны. Они устраивают настоящие бои за свою территорию, рычат на других самцов, иногда могут порычать и на полярников.

  • Морские котики у станции
    Фото: Национальный антарктический научный центр
  • Морские котики у станции
    Фото: Национальный антарктический научный центр
  • Морские котики у станции
    Фото: Национальный антарктический научный центр
  • Морские котики у станции
    Фото: Национальный антарктический научный центр
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"В целом антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (да-да, в Антарктике сейчас осень). А в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше", — рассказали полярники.

Ранее мы писали, что украинские полярники в Антарктике насчитали рекордное количество пингвинов. Также наши ученые впервые сфотографировали второго по величине кита в мире.

животные
Антарктида
Станция Академик Вернадский

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