Морские котики у станции "Академик Вернадский"

Нашествие десятков котиков в Антарктиде — невероятные снимки
Полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" насчитали на острове Галиндез, где базируется станция, более 80-ти морских котиков. Также в их компанию попал один южный морской слон.
Котики иногда рычат на украинских полярников
Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Считал животных биолог Светозар Давиденко. Ученые говорят, морские котики в отличие от домашних — достаточно агрессивны. Они устраивают настоящие бои за свою территорию, рычат на других самцов, иногда могут порычать и на полярников.
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Фото: Национальный антарктический научный центр
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Фото: Национальный антарктический научный центр
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Фото: Национальный антарктический научный центр
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Фото: Национальный антарктический научный центр
"В целом антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (да-да, в Антарктике сейчас осень). А в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше", — рассказали полярники.
Ранее мы писали, что украинские полярники в Антарктике насчитали рекордное количество пингвинов. Также наши ученые впервые сфотографировали второго по величине кита в мире.
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