Все о ротвейлерах — характер, здоровье, кормление и уход за шерстью

Собака породы Ротвейлер на полу. Фото: Freepik

Если у вас есть желание взять себе домой собаку породы Ротвейлер, вам нужно знать о ней некоторые вещи. В частности, прежде, чем покупать домой эту собаку, следует знать о ее характере, здоровье, питании и уходе за шерстью, чтобы потом не было с этим проблем.

О характере, здоровье, кормлении и уходе за шерстью ротвейлеров читайте в материале Новини.LIVE.

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Что известно о характере ротвейлера

Эта порода собак очень предана своим хозяевам, поэтому защищает их, а вот людям, желающим взять домой ротвейлера, нужно знать кое-что важное. Так, нужно найти воспитанного и социализированного щенка, поскольку их характеры могут несколько отличаться.

Нужно понимать, что дрессировать эту породу собак нужно с раннего возраста, а заводить ее не стоит владельцу, не имеющему определенного опыта.

Собака породы Ротвейлер. Фото: Pinterest

Какие могут быть проблемы со здоровьем у ротвейлеров

Следует понимать, что эта порода собак может страдать заворотом желудка и дисплазией тазобедренного сустава, то есть, состоянием, которое может нарушить подвижность. Поэтому прежде чем разводить эту породу, следует сначала обследовать ее бедра.

Чем кормить ротвейлеров

Не секрет, что большим породам собак нужен сбалансированный рацион, содержащий много питательных компонентов с витаминами и минералами. Эта собака имеет склонность к проблемам с желудком, поэтому их следует кормить чаще, но маленькими порциями.

Щенок породы Ротвейлер возле миски с кормом. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за шерстью ротвейлеров

Одним из преимуществ этой породы является тот факт, что за ее шерстью очень легко ухаживать. Стоит только тщательно протирать эту породу собак резиновой перчаткой. Но в период линьки это нужно делать немного чаще, чем обычно. В общем, этого будет достаточно для того, чтобы шерсть ротвейлера выглядела ухоженно.

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