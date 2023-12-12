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Этому есть определенные причины — почему собаки плохо себя ведут

12 декабря 2023 21:21
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор
Почему собака плохо себя ведет — в чем причины и что с этим делать
Собака, которая агрессивно себя ведет. Фото: Pixabay
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Не зря говорят, что собака — это друг человека, но иногда она очень капризничает, гавкая без повода или разбрасывая вещи хозяев. Очень часто люди, у которых есть дома собака, не могут понять, почему она иногда ведет себя так, будто ей все можно.

Новини.LIVE объясняет, почему собаки плохо себя ведут.

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Почему собаки плохо себя ведут

Первой причиной плохого поведения собаки является тот факт, что у нее может быть недостаточно нагрузки. Иногда обычных прогулок вокруг дома для большинства пород собак недостаточно, а это животное должно тратить в день много энергии, чтобы потом быть спокойным дома.

Также следует понимать, что очень важны не только физические, но и умственные нагрузки. К тому же разные игры будут полезны не только для собаки, но и для ее хозяина. Только выберите игру, учитывая способности своего домашнего любимца, и каждый день или хотя бы через день играйте в нее.

Собака, которая создала беспорядок дома
Собака, создавшая беспорядок дома. Фото: Freepik

Не менее важной причиной плохого поведения собаки могут быть определенные проблемы с ее здоровьем. Если ваш домашний питомец внезапно начал себя плохо вести, стоит обратить внимание на другие изменения, особенно если собака начнет себя агрессивно вести в вашу сторону или в сторону других домашних любимцев.

В таком случае обратитесь за помощью к ветеринару, поскольку проблемы могут быть достаточно серьезными и требовать лечения.

Собака, которая плохо себя ведет
Собака, которая плохо себя ведет. Фото: Freepik

Какая еще может быть причина плохого поведения собаки

Следует обратить внимание, что домашний любимец также может себя неудовлетворительно вести из-за определенных изменений, которые происходят в его жизни. К примеру, если он переехал в новый дом, дома появился еще один домашний любимец или ребенок.

К тому же на поведение животного может оказать серьезное влияние и тот факт, что у него изменился корм.

Напомним, мы писали о том, какие грубые ошибки допускают хозяева при воспитании своих собак.

Ранее мы рассказывали о том, какие породы собак подходят людям, страдающим от аллергии.

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