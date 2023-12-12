Почему собака плохо себя ведет — в чем причины и что с этим делать

Этому есть определенные причины — почему собаки плохо себя ведут
Не зря говорят, что собака — это друг человека, но иногда она очень капризничает, гавкая без повода или разбрасывая вещи хозяев. Очень часто люди, у которых есть дома собака, не могут понять, почему она иногда ведет себя так, будто ей все можно.
Новини.LIVE объясняет, почему собаки плохо себя ведут.
Почему собаки плохо себя ведут
Первой причиной плохого поведения собаки является тот факт, что у нее может быть недостаточно нагрузки. Иногда обычных прогулок вокруг дома для большинства пород собак недостаточно, а это животное должно тратить в день много энергии, чтобы потом быть спокойным дома.
Также следует понимать, что очень важны не только физические, но и умственные нагрузки. К тому же разные игры будут полезны не только для собаки, но и для ее хозяина. Только выберите игру, учитывая способности своего домашнего любимца, и каждый день или хотя бы через день играйте в нее.
Не менее важной причиной плохого поведения собаки могут быть определенные проблемы с ее здоровьем. Если ваш домашний питомец внезапно начал себя плохо вести, стоит обратить внимание на другие изменения, особенно если собака начнет себя агрессивно вести в вашу сторону или в сторону других домашних любимцев.
В таком случае обратитесь за помощью к ветеринару, поскольку проблемы могут быть достаточно серьезными и требовать лечения.
Какая еще может быть причина плохого поведения собаки
Следует обратить внимание, что домашний любимец также может себя неудовлетворительно вести из-за определенных изменений, которые происходят в его жизни. К примеру, если он переехал в новый дом, дома появился еще один домашний любимец или ребенок.
К тому же на поведение животного может оказать серьезное влияние и тот факт, что у него изменился корм.
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