Чому собака погано себе поводить — в чому причини і що з цим робити

Собака, який агресивно себе поводить. Фото: Pixabay

Недарма кажуть, що собака — це друг людини, але іноді він дуже вередує, лаючи без приводу або розкидаючи речі господарів. Дуже часто люди, в яких є вдома собака, не можуть зрозуміти, чому він інколи поводить себе так, ніби йому все можна.

Новини.LIVE пояснює, чому собаки погано себе поводять.

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Чому собаки погано себе поводять

Першою причиною поганої поведінки собаки є той факт, що в нього може бути недостатньо навантаження. Інколи звичайних прогулянок навколо будинку для більшості порід собак недостатньо, а ця тварина має витрачати в день багато енергії, щоб вдома потім бути спокійною.

Також варто розуміти, що дуже важливими є не тільки фізичні, а й розумові навантаження. До того ж різні ігри будуть корисними не тільки для собаки, а й для його господаря. Лише виберіть гру, враховуючи здібності свого домашнього улюбленця, і щодня або хоча б через день грайте у неї.

Собака, який створив безлад вдома. Фото: Freepik

Не менш важливою причиною поганої поведінки собаки можуть бути певні проблеми з його здоров’ям. Якщо ваш домашній вихованець раптово почав себе погано поводити, варто звернути увагу на інші зміни, особливо, якщо собака почне себе агресивно поводити у ваш бік або у бік інших домашніх улюбленців.

У такому випадку зверніться за допомогою до ветеринара, оскільки проблеми можуть бути доволі серйозними і потребуватимуть лікування.

Собака, який погано себе поводить. Фото: Freepik

Яка ще може бути причина поганої поведінки собаки

Варто звернути увагу, що домашній улюбленець також може себе незадовільно поводити через певні зміни, які відбуваються в його житті. Наприклад, якщо він переїхав до нового будинку, вдома з’явився ще один домашній улюбленець або дитина.

До того ж на поведінку тварини може серйозно вплинути і той факт, що в нього змінився корм.

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