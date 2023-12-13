Що варто знати про таксу — її характер, харчування, догляд, переваги і недоліки

Цуценя собаки породи Такса. Фото: Pinterest

Собака породи Такса — це довга, але досить немаленька тварина, тому тим, хто хоче завести її у себе вдома, повинні враховувати деякі фактори. Зокрема, важливо знати, який у такси характер, як годувати і доглядати, а також які є переваги і недоліки цієї породи собак.

Новини.LIVE детально розповідає про породу собак Такса.

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Який характер у такси

Варто розуміти, що ця порода може бути досить незалежної і потребує терплячого дресирування. Але її варто пристосовувати до людей та інших тварин ще з маленького віку. Такса здатна прив’язатися до своєї сім’ї, але що стосується незнайомців, то вона може бути дуже відстороненої від них.

Собака породи Такса на вулиці. Фото: Freepik

Чим харчується такса

Відомо, що у маленьких за розміром собак дуже швидкий обмін речовин, тобто, вони досить швидко спалюють свою енергію. Через маленький шлунок собаки породи Такса повинні їсти часто, але маленькими порціями.

Для такої породи виробники кормів розробляють спеціальне харчування з поживними компонентами і маленькими шматочками, які підходять для їхнього маленького рота. Це, в свою чергу, покращує процес травлення і сприяє комфортному жуванню їжі.

Як доглядати за шерстю такси

За шерстю такси не потрібно доглядати особливим чином, достатньо раз на тиждень робити їй грумінг. Тобто, гумовою рукавицею прибирати шерсть, яка вже вимерла.

Собака породи Такса чорного кольору. Фото: Pinterest

Чи варто заводити таксу вдома

Переваги такси

Маленький розмір

Мінімальна кількість слини

Розчісування раз на тиждень

Гарна здатність охороняти

Недоліки такси

Тільки для досвідчених власників

Необхідність певної підготовки

Не гіпоалергенна

Надмірна галасливість

Необхідність навчання для проживання з дітьми та іншими тваринами

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