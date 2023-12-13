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Чи варто заводити вдома таксу — всі переваги і недоліки породи

13 грудня 2023 21:21
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Василиса Таран
Редактор
Що варто знати про таксу — її характер, харчування, догляд, переваги і недоліки
Цуценя собаки породи Такса. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Собака породи Такса — це довга, але досить немаленька тварина, тому тим, хто хоче завести її у себе вдома, повинні враховувати деякі фактори. Зокрема, важливо знати, який у такси характер, як годувати і доглядати, а також які є переваги і недоліки цієї породи собак.

Новини.LIVE детально розповідає про породу собак Такса.

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Який характер у такси

Варто розуміти, що ця порода може бути досить незалежної і потребує терплячого дресирування. Але її варто пристосовувати до людей та інших тварин ще з маленького віку. Такса здатна прив’язатися до своєї сім’ї, але що стосується незнайомців, то вона може бути дуже відстороненої від них.

Собака породы Такса на улице
Собака породи Такса на вулиці. Фото: Freepik

Чим харчується такса

Відомо, що у маленьких за розміром собак дуже швидкий обмін речовин, тобто, вони досить швидко спалюють свою енергію. Через маленький шлунок собаки породи Такса повинні їсти часто, але маленькими порціями. 

Для такої породи виробники кормів розробляють спеціальне харчування з поживними компонентами і маленькими шматочками, які підходять для їхнього маленького рота. Це, в свою чергу, покращує процес травлення і сприяє комфортному жуванню їжі.

Як доглядати за шерстю такси

За шерстю такси не потрібно доглядати особливим чином, достатньо раз на тиждень робити їй грумінг. Тобто, гумовою рукавицею прибирати шерсть, яка вже вимерла.

Собака породы Такса черного цвета
Собака породи Такса чорного кольору. Фото: Pinterest

Чи варто заводити таксу вдома

Переваги такси

  • Маленький розмір
  • Мінімальна кількість слини
  • Розчісування раз на тиждень
  • Гарна здатність охороняти

Недоліки такси

  • Тільки для досвідчених власників
  • Необхідність певної підготовки
  • Не гіпоалергенна
  • Надмірна галасливість
  • Необхідність навчання для проживання з дітьми та іншими тваринами

Нагадаємо, ми писали про те, чому собаки погано себе поводять і що з цим робити. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно знати про ротвейлерів перш, ніж заводити їх у себе вдома. 

Також ми повідомляли про те, що відомо про характер, харчування і догляд за шерстю німецького шпіца. 

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