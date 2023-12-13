Что стоит знать о таксе — ее характер, питание, уход, преимущества и недостатки

Щенок собаки породы Такса. Фото: Pinterest

Собака породы Такса — это длинное, но довольно немаленькое животное, поэтому тем, кто хочет завести его у себя дома, должны учитывать некоторые факторы. В частности, важно знать, какой у таксы характер, как кормить и ухаживать, а также какие преимущества и недостатки этой породы собак.

Новини.LIVE подробно рассказывает о породе собак Такса.

Читайте также:

Какой характер у таксы

Следует понимать, что эта порода может быть достаточно независимой и нуждается в терпеливой дрессировке. Но ее следует приспосабливать к людям и другим животным еще с маленького возраста. Такса способна привязаться к своей семье, но что касается незнакомцев, то она может быть очень отстранена от них.

Собака породы Такса на улице. Фото: Freepik

Чем питается такса

Известно, что у маленьких по размеру собак очень быстрый обмен веществ, то есть они достаточно быстро сжигают свою энергию. Из-за маленького желудка собаки породы Такса должны есть часто, но маленькими порциями.

Для такой породы производители кормов разрабатывают специальное питание с питательными компонентами и маленькими кусочками, подходящими для их маленького рта. Это, в свою очередь, улучшает процесс пищеварения и способствует комфортному жеванию пищи.

Как ухаживать за шерстью таксы

За шерстью таксы не нужно ухаживать особым образом, достаточно раз в неделю делать ей груминг. То есть резиновой перчаткой убирать уже вымершую шерсть.

Собака породы Такса черного цвета. Фото: Pinterest

Стоит ли заводить таксу дома

Преимущества таксы

Маленький размер

Минимальное количество слюны

Расчесывание раз в неделю

Хорошая способность охранять

Недостатки таксы

Только для опытных владельцев

Необходимость определенной подготовки

Не гипоаллергенна

Чрезмерный шум

Необходимость обучения для проживания с детьми и другими животными

Напомним, мы писали о том, почему собаки плохо себя ведут и что с этим делать.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о ротвейлерах прежде, чем заводить их у себя дома.

Также мы сообщали о том, что известно о характере, питании и уходе за шерстью немецкого шпица.