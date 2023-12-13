Что стоит знать о таксе — ее характер, питание, уход, преимущества и недостатки

Стоит ли заводить дома таксу — все преимущества и недостатки породы
Собака породы Такса — это длинное, но довольно немаленькое животное, поэтому тем, кто хочет завести его у себя дома, должны учитывать некоторые факторы. В частности, важно знать, какой у таксы характер, как кормить и ухаживать, а также какие преимущества и недостатки этой породы собак.
Новини.LIVE подробно рассказывает о породе собак Такса.
Какой характер у таксы
Следует понимать, что эта порода может быть достаточно независимой и нуждается в терпеливой дрессировке. Но ее следует приспосабливать к людям и другим животным еще с маленького возраста. Такса способна привязаться к своей семье, но что касается незнакомцев, то она может быть очень отстранена от них.
Чем питается такса
Известно, что у маленьких по размеру собак очень быстрый обмен веществ, то есть они достаточно быстро сжигают свою энергию. Из-за маленького желудка собаки породы Такса должны есть часто, но маленькими порциями.
Для такой породы производители кормов разрабатывают специальное питание с питательными компонентами и маленькими кусочками, подходящими для их маленького рта. Это, в свою очередь, улучшает процесс пищеварения и способствует комфортному жеванию пищи.
Как ухаживать за шерстью таксы
За шерстью таксы не нужно ухаживать особым образом, достаточно раз в неделю делать ей груминг. То есть резиновой перчаткой убирать уже вымершую шерсть.
Стоит ли заводить таксу дома
Преимущества таксы
- Маленький размер
- Минимальное количество слюны
- Расчесывание раз в неделю
- Хорошая способность охранять
Недостатки таксы
- Только для опытных владельцев
- Необходимость определенной подготовки
- Не гипоаллергенна
- Чрезмерный шум
- Необходимость обучения для проживания с детьми и другими животными
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