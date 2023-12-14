Що відомо про шарпея — характер, харчування і догляд

Нахмурені та зі складками — що відомо про шарпеїв
Собаки породи Шарпей відрізняються від інших за складками шкіри на тілі та виразом морди, ніби вони нахмурені. Ці тварини мають квадратну форму тіла, короткий поперек і досить коротку, щетинисту і жорстку на відчуття шерсть.
Новини.LIVE розповідає детально про характер, харчування і догляд за шерстю шарпея.
Який у шарпея характер
Ця порода собак дуже віддана своїм членам сім’ї, любить гратися і бути активною. Втім, шарпей вміє також бути дуже впертим і вороже ставитися до тих, хто переходить на його територію. Тому навчати цьому шарпея потрібно з раннього дитинства.
Від природи цей собака дуже підозріло ставиться до незнайомих людей, але з котами йому буде комфортно, якщо познайомити їх у ранньому віці. Чого не сказати про інших собак, з яким у шарпея можуть виникнути проблеми. Також ці собаки часто ненавидять холод.
Чим годувати шарпея
У раціоні харчування шарпея повинен бути правильний баланс, який включає в себе поживні компоненти і регулярне споживання прісної води. Дуже важливо постійно перевіряти стан тіла, щоб поглянути, чи залишається собака породи Шарпей в ідеальній формі.
Також не забувайте давати йому їжу принаймні двічі на день і відповідно до рекомендацій щодо продуктів, які для нього призначені.
Як правильно доглядати за шерстю шарпея
Деякі лінії тіла цієї породи собак мають хвости, які тісно посаджені, тому їх треба ретельно перевіряти і чистити, щоб там не було бактерій. Також потрібно щодня перевіряти стан очей, а саму шерсть цієї породи собак розчісувати м’якою щіткою.
Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно знати про всі переваги і недоліки такс.
Раніше ми розповідали про те, кому можна заводити собак породи Міні-шпіц.
Також ми повідомляли про те, що варто знати про йоркширського тер’єра.
Читайте Новини.LIVE!