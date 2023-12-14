Що відомо про шарпея — характер, харчування і догляд

Собака породи Шарпей на дивані. Фото: Pixabay

Собаки породи Шарпей відрізняються від інших за складками шкіри на тілі та виразом морди, ніби вони нахмурені. Ці тварини мають квадратну форму тіла, короткий поперек і досить коротку, щетинисту і жорстку на відчуття шерсть.

Новини.LIVE розповідає детально про характер, харчування і догляд за шерстю шарпея.

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Який у шарпея характер

Ця порода собак дуже віддана своїм членам сім’ї, любить гратися і бути активною. Втім, шарпей вміє також бути дуже впертим і вороже ставитися до тих, хто переходить на його територію. Тому навчати цьому шарпея потрібно з раннього дитинства.

Від природи цей собака дуже підозріло ставиться до незнайомих людей, але з котами йому буде комфортно, якщо познайомити їх у ранньому віці. Чого не сказати про інших собак, з яким у шарпея можуть виникнути проблеми. Також ці собаки часто ненавидять холод.

Дві собаки породи Шарпей. Фото: Freepik

Чим годувати шарпея

У раціоні харчування шарпея повинен бути правильний баланс, який включає в себе поживні компоненти і регулярне споживання прісної води. Дуже важливо постійно перевіряти стан тіла, щоб поглянути, чи залишається собака породи Шарпей в ідеальній формі.

Також не забувайте давати йому їжу принаймні двічі на день і відповідно до рекомендацій щодо продуктів, які для нього призначені.

Шарпей, який їсть з миски. Фото: Freepik

Як правильно доглядати за шерстю шарпея

Деякі лінії тіла цієї породи собак мають хвости, які тісно посаджені, тому їх треба ретельно перевіряти і чистити, щоб там не було бактерій. Також потрібно щодня перевіряти стан очей, а саму шерсть цієї породи собак розчісувати м’якою щіткою.

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