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Нахмуренные и со складками — что известно о шарпеях

14 декабря 2023 21:21
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Василиса Таран
Редактор
Что известно о шарпее — характер, питание и уход
Собака породы Шарпей на диване. Фото: Pixabay
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Собаки породы Шарпей отличаются от других складками кожи на теле и выражению морды, словно они нахмурены. Эти животные имеют квадратную форму тела, короткую поясницу и довольно короткую, щетинистую и жесткую на ощущение шерсть.

Новини.LIVE рассказывает подробно о характере, питании и уходе за шерстью шарпея.

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Какой у шарпея характер

Эта порода собак очень предана своим членам семьи, любит играть и быть активной. Впрочем, шарпей умеет также быть очень упрямым и враждебно относиться к тем, кто переходит на его территорию. Поэтому обучать этому шарпею нужно с раннего детства.

От природы эта собака очень подозрительно относится к незнакомым людям, но с котами ему будет комфортно, если познакомить их в раннем возрасте. Чего не сказать о других собаках, с которым у шарпея могут возникнуть проблемы. Также эти собаки часто ненавидят холод.

Две собаки породы Шарпей
Две собаки породы Шарпей. Фото: Freepik

Чем кормить шарпея

В рационе питания шарпея должен быть правильный баланс, который включает в себя питательные компоненты и регулярное употребление пресной воды. Очень важно постоянно проверять состояние тела, чтобы посмотреть, остается ли собака породы Шарпей в идеальной форме.

Также не забывайте давать ему пищу по крайней мере дважды в день и в соответствии с рекомендациями по продуктам, предназначенным для него.

Шарпей, который ест из миски
Шарпей, который ест из миски. Фото: Freepik

Как правильно ухаживать за шерстью шарпея

Некоторые линии тела этой породы собак имеют тесно посаженные хвосты, поэтому их надо тщательно проверять и чистить, чтобы там не было бактерий. Также нужно каждый день проверять состояние глаз, а саму шерсть этой породы собак расчесывать мягкой щеткой.

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