Что известно о чау-чау — характер, уход за шерстью, преимущества и недостатки

Пушистая собака породы Чау-чау. Фото: Pinterest

Не секрет, что чау-чау — это довольно большая порода собак, которая по своему внешнему виду похожа на мишку. Поэтому тем, кто хочет завести себе дома этого пушистого любимца, следует знать обо всех его индивидуальных особенностях.

Новини.LIVE рассказывает о характере, уходе за шерстью, преимуществах и недостатках чау-чау.

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Какой у чау-чау характер

Чау-чау — это довольно замкнутая и независимая собака, которая может быть очень упрямым животным. Эта порода может привязываться к хозяину и быть жесткой для тех, кто ей угрожает. Несмотря на то, что чау-чау похож на большого плюшевого мишку, его характер несколько отличается от внешности.

Эта порода может быть злой в том случае, если ее неправильно тренировать в молодом возрасте. Но если их познакомить с детьми, котами или другими животными, проблем можно избежать.

Собака породы Чау-чау. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за шерстью чау-чау

Следует понимать, что шерсть у этой породы собак прямая и довольно густая. У собаки, имеющей жесткую шерсть, ее текстура достаточно грубая и вертикально стоячая, а подшерсток — мягкий и направленный вниз. Более толстую шерсть эти собаки имеют вокруг шеи и сзади бедер.

Поэтому в этом случае ухаживать за шерстью собаки породы Чау-чау нужно каждый день. За прямой шерстью, которая более короткая, нужно ухаживать дважды или трижды в неделю.

Уход за шерстью чау-чау. Фото: Pinterest

Какие преимущества у чау-чау

Тем, кто хочет завести эту породу собак у себя дома, следует понимать, что она достаточно тихое животное. Кроме того, она прекрасно подойдет как сторожевой пес, который постоянно лает, предупреждает и физически защищает свой дом.

Какие недостатки у чау-чау

Прежде чем покупать себе чау-чау, следует знать, что ее можно только тем хозяевам, у которых есть определенный опыт. Эти собаки нуждаются в дополнительной подготовке, большие по размеру и имеют некоторое слюнотечение. Кроме того, ее нужно ежедневно расчесывать и не стоит заводить людям, страдающим от аллергией.

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