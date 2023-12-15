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Собака, схожий на плюшевого ведмедика — що відомо про чау-чау

15 грудня 2023 21:23
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Василиса Таран
Редактор
Що відомо про чау-чау — характер, догляд за шерстю, переваги і недоліки
Пухнастий собака породи Чау-чау. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Не секрет, що чау-чау — це досить велика порода собак, яка за своїм зовнішнім виглядом схожа на ведмедика. Тому тим, хто хоче завести собі вдома цього пухнастого улюбленця, варто знати про всі його індивідуальні особливості.

Новини.LIVE розповідає про характер, догляд за шерстю, переваги і недоліки чау-чау.

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Який у чау-чау характер

Чау-чау — це досить замкнутий і незалежний собака, який може бути дуже впертою твариною. Ця порода може прив’язуватися до господаря і бути жорсткою для тих, хто йому погрожує. Попри те, що чау-чау схожа на великого плюшевого ведмедика, її характер дещо відрізняється від зовнішності.

Ця порода може бути злою у тому випадку, якщо її неправильно тренувати в молодому віці. Але якщо їх познайомити з дітьми, котами або іншими тваринами, проблем можна уникнути.

Собака породы Чау-чау
Собака породи Чау-чау. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати за шерстю чау-чау

Варто розуміти, що шерсть у цієї породи собак є прямою і досить густою. У собаки, який має жорстку шерсть, її текстура досить груба і вертикально стояча, а підшерстя — м’яке і направлено вниз. Більш товсту шерсть ці собаки мають навколо шиї і позаду стегон.

Тому в цьому випадку доглядати за шерстю собаки породи Чау-чау потрібно щодня. За прямою шерстю, яка є більш короткою, потрібно доглядати двічі або тричі на тиждень.

Уход за шерстью Чау-чау
Догляд за шерстю Чау-чау. Фото: Pinterest

Які переваги у чау-чау

Тим, хто хоче завести цю породу собак у себе вдома, варто розуміти, що вона є досить тихою твариною. Крім того, вона чудово підійде як сторожовий пес, який постійно гавкає, попереджає і фізично захищає свою домівку.

Які недоліки у чау-чау

Перш ніж купляти собі чай-чау, варто знати, що її можна лише тим господарям, які мають певний досвід. Ці собаки потребують додаткової підготовки, є великими за розміром і мають деяку слинотечу. Крім того, її потрібно щодня розчісувати і не варто заводити людям, які страждають від алергії.

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