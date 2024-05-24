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Украинские полярники зафиксировали невероятное в океане — видео

24 мая 2024 02:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинские полярники показали уникальные кадры с горбатыми китами и косатками
Лодку украинских полярников окружили горбуны и косатки. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время недавнего выхода в океан украинские полярники увидели в воде горбатых китов и косаток. Животные не испугались и кружили у лодки наших ученых.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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"Одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В ней было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали пловцами, проявляли другие формы коммуникации", — рассказал биолог Свитозар Давиденко.

По словам полярников, увидеть косаток у берегов Антарктики — большая удача. Их было до 7 особей. Они быстро двигались между более медленными горбунами, выныривали из воды и даже прыгали.

В прошлом году во время одной встречи с косатки нашим биологам удалось впервые в истории украинских антарктических исследований отобрать небольшие прижизненные образцы кожи и жира этих животных.

Напомним, полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" насчитали на острове Галиндез, где базируется станция, более 80 морских котиков. Ранее наши ученые традиционно пересчитали живущих на острове субантарктических пингвинов.

животные
океан
Антарктида
Станция Академик Вернадский
исследование

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