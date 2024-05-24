Українські полярники показали унікальні кадри з горбатими китами та косатками

Човен українських полярників оточили горбані й косатки. Фото: скриншот відео

Під час нещодавнього виходу в океан українські полярники помітили у воді горбатих китів та косаток. Тварини не злякались і кружляли біля човна наших науковців.

Про це у четвер, 23 травня, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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"Одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8-ми дорослих тварин. Вони виглядали з води, ляскали плавцями, виявляли інші форми комунікації", — розповів біолог Світозар Давиденко.

За словами полярників, побачити косаток біля берегів Антарктики — велика удача. Їх було до 7 особин. Вони швидко рухалися між повільнішими горбанями, виринали з води й навіть стрибали.

Торік під час однієї зустрічі з косатками нашим біологам вдалося вперше в історії українських антарктичних досліджень відібрати невеликі прижиттєві зразки шкіри та жиру цих тварин.

Нагадаємо, полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" нарахували на острові Галіндез, де базується станція, понад 80 морських котиків. Раніше наші науковці традиційно перерахували субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові.