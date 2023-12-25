Як правильно дресирувати собаку породи Англійський кокер-спанієль

Собака породи Англійський кокер-спанієль. Фото: Freepik

Англійський кокер-спанієль — це дуже активний собака з милим темпераментом, який підходить для сімейного життя. Але перш, ніж заводити вдома цю породу собак, варто знати про її характер і правильне дресирування.

Новини.LIVE розповідає про індивідуальні особливості англійського кокер-спанієля.

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Який характер у англійського кокер-спанієля

Англійський кокер-спанієль дуже любить спілкуватися з людьми і завжди хоче догодити своїм власникам. Для сім’ї, де є діти, ця тварина є ідеальною. Крім того, англійський кокер-спанієль вміє знаходити спільну мову з іншими домашніми вихованцями.

Ця порода собак є дуже щасливою, вона постійно виляє своїм хвостом і завжди є активною. Ще англійського кокер-спанієля дуже легко тренувати, через що її можна заводити людям, які хочуть це робити. Водночас, ця порода собак дуже розумна і з радістю навчається чомусь новому.

Англійський кокер-спанієль, який дивиться в камеру. Фото: Pinterest

Як правильно дресирувати англійського кокер-спанієля

Варто розуміти, що цей собака є дуже активним і потребує навчання, якщо ви хочете мати спокійне життя. Тренувати кокер-спанієля дуже приємно, адже він є дуже розумним і любить працювати з власником. Втім, погані звички він засвоює так само, як і хороші.

Саме через це варто починати тренування з винагородами якомога раніше, послідовно виконуючи завдання. Ця порода собак дуже підходить для таких видів спорту, як аджиліті. Також кокер-спанієлям подобаються ігри, де потрібно щось шукати за ароматом.

Дресирування англійського кокер-спанієля. Фото: скриншот з YouTube

Цю породу собак варто навчити насолоджуватися доглядом і грумінгом, адже робити це доведеться постійно. Попри те, що цуценя цієї породи потребує менше грумінгу, варто привчати його до цього ще з найменших років, щоб він звик до процесу.

Також не варто ігнорувати і той факт, що англійському кокер-спанієлю дуже важлива гарна соціалізація з котами, з якими вони можуть жити щасливо. Але потрібно ретельно дивитися за іншими меншими за розміром тваринами і птахами на території, де перебуває кокер-спанієль.

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