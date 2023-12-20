Чи підходить французький бульдог для сім'ї — який у нього характер

Собака породи Французький бульдог. Фото: Pixabay

Якщо ви хочете завести вдома найкращого друга і роздивляєтеся варіант придбати французького бульдога, вам варто знати про його особливості. Зокрема, потрібно розуміти його характер і дресирування, а також знати, чи підійде він для сім’ї.

Новини.LIVE детально розповідає про собаку породи Французький бульдог.

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Який характер у французького бульдога

Французький бульдог — це досить доброзичлива і грайлива порода собак, яка стане ідеальним другом для сім’ї. Втім, що стосується його темперамента, то його важко визначити, адже він може бути як грайливим, так і розслабленим.

До того ж, ця порода собак зазвичай не дуже гучна, тому вона ідеально підходить на роль домашнього улюбленця. Грати бульдог любить так само, як і довго спати. Попри свою простакуватість, ця порода собак є досить розумною, любить спілкуватися з людьми і чудово піддається тренуванню.

Собака породи Французький бульдог. Фото: Freepik

Це дуже смілива порода, яка вважає себе набагато більшою, ніж вона є насправді. До того ж, французький бульдог може інколи сваритися з іншими собаками.

Цю собаку можна завести людині, яка має маленьку квартиру, не хоче сильно дресирувати його, але хоче з ним спілкуватися і багато грати. Власник також не повинен бути проти того, щоб його домашній улюбленець хропів.

Чи підійде французький бульдог для сім’ї

Ця порода собак може чудово увійти в сім’ю і вміє знаходити спільну мову зі старшими дітьми. Але якщо бульдога хоче завести активна сім’я або та, де є маленькі діти, то він не підійде.

Французький бульдог на руках у людини. Фото: Pinterest

Попри те, що багато людей вважає, що всі собаки добре ладнають з дітьми, їх потрібно вчити це робити, щоб вони безпечно проводили час разом. Але маленьких дітей ні в якому разі не можна залишати наодинці із собаками, а дорослі повинні стежити за взаємодією між ними.

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