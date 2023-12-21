Що відомо про стаффордширского бультерьера — характер, дресирування і догляд

Пес породи Стаффордширський бультер'єр на вулиці. Фото: Pinterest

Люди, які думають над тим, щоб завести вдома улюбленця, повинні ретельно вивчити його індивідуальні особливості. Якщо є бажання придбати саме стаффордширського бультер’єра, радимо вам ознайомитися з його характером, способом дресирування і доглядом.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Стаффордширський бультер'єр.

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Який характер у стаффордширського бультер’єра

За умови, якщо цього собаку гарно виховати і соціалізувати, він матиме чудовий характер і добре ладнатиме з людьми. Але що стосується інших собак чи домашніх тварин, то тут бультер’єри можуть бути не дуже доброзичливими, втім, це залежить від виховання.

Деякі представники цієї породи собак щасливо живуть з іншими собаками і навіть котами, але є й ті, яких не можна вигулювати без повідка там, де є багато інших собак. Тому цю породу варто соціалізувати у ранньому віці, причому, робити це постійно.

Собака породи Стаффордширський бультер'єр. Фото: Pinterest

Як правильно дресирувати стаффордширського бультер’єра

Варто розуміти, що фізичні навантаження стаффордширському бультер’єру потрібно давати щодня і не менше однієї години на день. Крім того, з ним варто активно гратися. Якщо дозволити, ця порода собак здатна досягти великих успіхів у таких видах спорту, як аджиліті.

Велика кількість представників цієї породи собак вміє знаходити спільну мову з іншими собаками, але деякі з них мають певну агресію по відношенню до інших. Якщо ваш собака не такий доброзичливий, вам варто міцно його тримати і не дозволяти йому бешкетувати.

Стаффордширський бультер'єр на вулиці. Фото: Pinterest

Як доглядати за шерстю стаффордширського бультер’єра

Головною перевагою цієї породи є те, що її не потрібно ретельно доглядати. Цей собака має досить коротку і гладку шерсть, якій не потрібно приділяти багато уваги. Достатньо розчісувати щіткою шерсть собаки один раз на тиждень.

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