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Стаффордширський бультер'єр — чи варто заводити собаку з м'язами

21 грудня 2023 21:33
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Василиса Таран
Редактор
Що відомо про стаффордширского бультерьера — характер, дресирування і догляд
Пес породи Стаффордширський бультер'єр на вулиці. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Люди, які думають над тим, щоб завести вдома улюбленця, повинні ретельно вивчити його індивідуальні особливості. Якщо є бажання придбати саме стаффордширського бультер’єра, радимо вам ознайомитися з його характером, способом дресирування і доглядом.

Новини.LIVE розповідає детально про собаку породи Стаффордширський бультер'єр.

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Який характер у стаффордширського бультер’єра

За умови, якщо цього собаку гарно виховати і соціалізувати, він матиме чудовий характер і добре ладнатиме з людьми. Але що стосується інших собак чи домашніх тварин, то тут бультер’єри можуть бути не дуже доброзичливими, втім, це залежить від виховання.

Деякі представники цієї породи собак щасливо живуть з іншими собаками і навіть котами, але є й ті, яких не можна вигулювати без повідка там, де є багато інших собак. Тому цю породу варто соціалізувати у ранньому віці, причому, робити це постійно.

Собака породы Стаффордширский бультерьер
Собака породи Стаффордширський бультер'єр. Фото: Pinterest

Як правильно дресирувати стаффордширського бультер’єра

Варто розуміти, що фізичні навантаження стаффордширському бультер’єру потрібно давати щодня і не менше однієї години на день. Крім того, з ним варто активно гратися. Якщо дозволити, ця порода собак здатна досягти великих успіхів у таких видах спорту, як аджиліті.

Велика кількість представників цієї породи собак вміє знаходити спільну мову з іншими собаками, але деякі з них мають певну агресію по відношенню до інших. Якщо ваш собака не такий доброзичливий, вам варто міцно його тримати і не дозволяти йому бешкетувати.

Стаффордширский бультерьер на улице
Стаффордширський бультер'єр на вулиці. Фото: Pinterest

Як доглядати за шерстю стаффордширського бультер’єра

Головною перевагою цієї породи є те, що її не потрібно ретельно доглядати. Цей собака має досить коротку і гладку шерсть, якій не потрібно приділяти багато уваги. Достатньо розчісувати щіткою шерсть собаки один раз на тиждень. 

Нагадаємо, ми писали про те, чи підходить собака породи Французький бульдог для сімейного життя. 

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