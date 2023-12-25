Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Животные arrow Английский кокер-спаниель — как правильно тренировать эту собаку arrow

Английский кокер-спаниель — как правильно тренировать эту собаку

25 декабря 2023 07:55
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор
Как правильно дрессировать собаку породы Английский кокер-спаниель
Собака породы Английский кокер-спаниель. Фото: Freepik
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Английский кокер-спаниель — это очень активная собака с милым темпераментом, которая подходит для семейной жизни. Но прежде, чем заводить дома эту породу собак, следует знать о ее характере и правильной дрессировке.

Новини.LIVE рассказывает об индивидуальных особенностях английского кокер-спаниеля.

Читайте также:

Какой характер у английского кокер-спаниеля

Английский кокер-спаниель очень любит общаться с людьми и всегда хочет ублажить своих владельцев. Для семьи, где есть дети, это животное идеальное. Кроме того, английский кокер-спаниель умеет находить общий язык с другими домашними питомцами.

Эта порода собак очень счастлива, она постоянно виляет своим хвостом и всегда активна. Еще английского кокер-спаниеля очень легко тренировать, поэтому ее можно заводить людям, которые хотят это делать. В то же время, эта порода собак очень умна и с радостью учится чему-то новому.

Английский кокер-спаниель, смотрящий в камеру
Английский кокер-спаниель, который смотрит в камеру. Фото: Pinterest

Как правильно дрессировать английского кокер-спаниеля

Следует понимать, что эта собака очень активна и требует обучения, если вы хотите иметь спокойную жизнь. Тренировать кокер-спаниеля очень приятно, ведь он очень умный и любит работать с владельцем. Впрочем, плохие привычки он усваивает так же, как и хорошие.

Именно поэтому следует начинать тренировки с вознаграждениями как можно раньше, последовательно выполняя задания. Эта порода собак очень подходит для таких видов спорта, как аджилити. Также кокер-спаниелям нравятся игры, где нужно что-то искать по аромату.

Дрессировка английского кокер-спаниеля
Дрессировка английского кокер-спаниеля. Фото: скриншот с YouTube

Эту породу собак следует научить наслаждаться уходом и грумингом, ведь делать это придется постоянно. Несмотря на то, что щенок этой породы требует меньше груминга, следует приучать его к этому еще с самых маленьких лет, чтобы он привык к процессу.

Также не стоит игнорировать и тот факт, что английскому кокер-спаниелю очень важна хорошая социализация с котами, с которыми они могут жить счастливо. Но нужно тщательно смотреть за другими меньшими по размеру животными и птицами на территории, где находится кокер-спаниель.

Напомним, мы писали о характере, тренировках и уходе за шерстью стаффордширского бультерьера.

Ранее мы рассказывали о том, подходят ли французские бульдоги для семейной жизни.

Также мы сообщали о том, что нужно знать прежде, чем заводить дома чихуахуа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме