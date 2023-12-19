Що варто знати про сибірського хаскі — характер, догляд за шерстю і дресирування

Сибірський хаскі посеред снігу взимку. Фото: Freepik

Сьогодні зустріти в сім’ї сибірського хаскі дуже важко, адже далеко не всі наважуються його заводити вдома. Втім, якщо ви, все ж таки, хочете придбати собі цю породу собак, радимо вам ознайомитися з його індивідуальними особливостями.

Новини.LIVE розповідає про характер, догляд за шерстю і тренування сибірського хаскі.

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Який характер у сибірського хаскі

Ця порода собак має чудовий характер і дуже любить людей, через що не може бути хорошим охоронцем. Сибірський хаскі любить компанію і потребує того, щоб бути в ній, тому їх не варто залишати наодинці надовго, інакше вдома може бути все перевернуте.

Цей собака буде добре себе почувати з іншими представниками свого тваринного світу, які є врівноваженими. Але хаскі є захопленими мисливцями, тому перш, ніж знайомити його з іншими домашніми улюбленцями, їх варто тренувати.

І хоча вони гавкають не так часто, як інші породи, вони здатні вити, але частіше за все — просто від радості.

Собака породи Сибірський хаскі. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю сибірського хаскі

Ця порода собак не потребує важкого догляду, що є великою перевагою для господарів. Сибірського хаскі достатньо розчісувати гребінцем і щіткою двічі або тричі на тиждень у звичайний час. Але, коли у хаскі починається період линяння, їх потрібно розчісувати щодня.

Ще однією перевагою є той факт, що ця порода собак є досить чистою і майже або навіть зовсім не має характерних для цих тварин ароматів.

Сибірський хаскі вдома на дивані. Фото: Freepik

Як дресирувати сибірського хаскі

Цю породу собак потрібно щодня навантажувати, але робити це потрібно у закритому приміщенні або на повідці, адже вони завжди намагаються бігти, якщо вільні. До того ж, немає гарантії того, що вони почують вашу команду повернутися до вас.

Якщо у вас приватний будинок, вам необхідний огороджений сад, оскільки вони здатні стрибнути, звідки завгодно і на яку завгодно висоту. Дорослій особі потрібно понад дві години навантаження щодня і можливість бігати.

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