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Французский бульдог — какой характер и подходит ли для семьи

20 декабря 2023 21:29
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Василиса Таран
Редактор
Подходит ли французский бульдог для семьи — какой у него характер
Собака породы Французский бульдог. Фото: Pixabay
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Если вы хотите завести дома лучшего друга и рассматриваете вариант приобрести французского бульдога, вам стоит знать о его особенностях. В частности, нужно понимать его характер и дрессировку, а также знать, подойдет ли он для семьи.

Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Французский бульдог.

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Какой характер у французского бульдога

Французский бульдог — это довольно дружелюбная и игривая порода собак, которая станет идеальным другом для семьи. Впрочем, что касается его темперамента, то трудно определить, ведь он может быть как игривым, так и расслабленным.

К тому же, эта порода собак обычно не очень громкая, поэтому она идеально подходит на роль домашнего любимца. Играть бульдог любит так же, как долго спать. Несмотря на свою простоватость, эта порода собак достаточно умна, любит общаться с людьми и прекрасно поддается тренировке.

Собака породы Французский бульдог
Собака породы Французский бульдог. Фото: Freepik

Это очень смелая порода, которая считает себя гораздо больше, чем она есть на самом деле. К тому же, французский бульдог может иногда ссориться с другими собаками.

Эту собаку можно завести человеку, который имеет маленькую квартиру, не хочет сильно дрессировать ее, но хочет с ней общаться и много играть. Владелец также не должен быть против того, чтобы его домашний любимец храпел.

Подойдет ли французский бульдог для семьи

Эта порода собак может отлично войти в семью и умеет находить общий язык со старшими детьми. Но если бульдога хочет завести активная семья или та, где есть маленькие дети, то он не подойдет.

Французский бульдог на руках у человека
Французский бульдог на руках у человека. Фото: Pinterest

Несмотря на то, что многие считают, что все собаки хорошо ладят с детьми, их нужно учить это делать, чтобы они безопасно проводили время вместе. Но маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять наедине с собаками, а взрослые должны следить за взаимодействием между ними.

Напомним, мы писали о том, что следует знать прежде, чем завести дома сибирского хаски.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать о самой маленькой породе собак Чихуахуа.

Также мы сообщали о том, что стоит знать о характере, уходе, преимуществах и недостатках чау-чау.

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