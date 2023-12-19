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Сибирский хаски — все о его характере, уходе и тренировках

19 декабря 2023 21:43
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Василиса Таран
Редактор
Что стоит знать о сибирском хаски — характер, уход за шерстью и дрессировка
Сибирский хаски в снегу зимой. Фото: Freepik
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Сегодня встретить в семье сибирского хаски очень тяжело, ведь далеко не все решаются его заводить дома. Впрочем, если вы, все же, хотите приобрести себе эту породу собак, рекомендуем вам ознакомиться с его индивидуальными особенностями.

Новини.LIVE рассказывает о характере, уходе за шерстью и тренировках сибирского хаски.

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Какой характер у сибирского хаски

Эта порода собак имеет отличный характер и очень любит людей, из-за чего не может быть хорошим охранником. Сибирский хаски любит компанию и нуждается в том, чтобы быть в ней, поэтому их не стоит оставлять наедине надолго, иначе дома может быть все перевернуто.

Эта собака будет хорошо себя чувствовать с другими представителями своего животного мира, которые являются уравновешенными. Но хаски являются увлеченными охотниками, поэтому прежде, чем знакомить его с другими домашними любимцами, их стоит тренировать.

И хотя они лают не так часто, как другие породы, они способны выть, но чаще всего просто от радости.

Собака породы Сибирский хаски
Собака породы Сибирский хаски. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью сибирского хаски

Эта порода собак не нуждается в тяжелом уходе, что является большим преимуществом для хозяев. Сибирского хаски достаточно расчесывать расческой и щеткой дважды или трижды в неделю в обычное время. Но когда у хаски начинается период линьки, их нужно расчесывать ежедневно.

Еще одним преимуществом является тот факт, что эта порода собак достаточно чиста и почти или даже совсем не имеет характерных для этих животных ароматов.

Сибирский хаски на диване.
Сибирский хаски дома на диване. Фото: Freepik

Как дрессировать сибирского хаски

Эту породу собак нужно каждый день нагружать, но делать это нужно в закрытом помещении или на поводке, ведь они всегда пытаются бежать, если они свободны. К тому же, нет гарантии того, что они услышат вашу команду вернуться к вам.

Если у вас частный дом, вам необходим огражденный сад, поскольку они способны прыгнуть, откуда угодно и на какую угодно высоту. Взрослой особе требуется более двух часов нагрузки ежедневно и возможность бегать.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать о самой маленькой породе собак Чихуахуа.

Раньше мы рассказывали о том, что следует понимать о собаке породы Чау-чау.

Также мы сообщали о том, что следует знать о характере, питании и уходе за шарпеями.

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