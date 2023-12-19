Что стоит знать о сибирском хаски — характер, уход за шерстью и дрессировка

Сибирский хаски в снегу зимой. Фото: Freepik

Сегодня встретить в семье сибирского хаски очень тяжело, ведь далеко не все решаются его заводить дома. Впрочем, если вы, все же, хотите приобрести себе эту породу собак, рекомендуем вам ознакомиться с его индивидуальными особенностями.

Новини.LIVE рассказывает о характере, уходе за шерстью и тренировках сибирского хаски.

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Какой характер у сибирского хаски

Эта порода собак имеет отличный характер и очень любит людей, из-за чего не может быть хорошим охранником. Сибирский хаски любит компанию и нуждается в том, чтобы быть в ней, поэтому их не стоит оставлять наедине надолго, иначе дома может быть все перевернуто.

Эта собака будет хорошо себя чувствовать с другими представителями своего животного мира, которые являются уравновешенными. Но хаски являются увлеченными охотниками, поэтому прежде, чем знакомить его с другими домашними любимцами, их стоит тренировать.

И хотя они лают не так часто, как другие породы, они способны выть, но чаще всего просто от радости.

Собака породы Сибирский хаски. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью сибирского хаски

Эта порода собак не нуждается в тяжелом уходе, что является большим преимуществом для хозяев. Сибирского хаски достаточно расчесывать расческой и щеткой дважды или трижды в неделю в обычное время. Но когда у хаски начинается период линьки, их нужно расчесывать ежедневно.

Еще одним преимуществом является тот факт, что эта порода собак достаточно чиста и почти или даже совсем не имеет характерных для этих животных ароматов.

Сибирский хаски дома на диване. Фото: Freepik

Как дрессировать сибирского хаски

Эту породу собак нужно каждый день нагружать, но делать это нужно в закрытом помещении или на поводке, ведь они всегда пытаются бежать, если они свободны. К тому же, нет гарантии того, что они услышат вашу команду вернуться к вам.

Если у вас частный дом, вам необходим огражденный сад, поскольку они способны прыгнуть, откуда угодно и на какую угодно высоту. Взрослой особе требуется более двух часов нагрузки ежедневно и возможность бегать.

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