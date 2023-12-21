Что известно о стаффордширском бультерьере — характер, дрессировка и уход

Пес породы Стаффордширский бультерьер на улице. Фото: Pinterest

Люди, думающие над тем, чтобы завести дома любимца, должны тщательно изучить его индивидуальные особенности. Если есть желание приобрести именно стаффордширского бультерьера, советуем вам ознакомиться с его характером, способом дрессировки и уходом.

Новини.LIVE рассказывает подробно о собаке породы Стаффордширский бультерьер.

Читайте также:

Какой характер у стаффордширского бультерьера

При условии, если эту собаку хорошо воспитать и социализировать, она будет носить прекрасный характер и будет хорошо ладить с людьми. Но что касается других собак или домашних животных, то здесь бультерьеры могут быть не очень дружелюбными, впрочем, это зависит от воспитания.

Некоторые представители этой породы собак счастливо живут с другими собаками и даже котами, но есть и те, которых нельзя выгуливать без поводка там, где много других собак. Поэтому эту породу следует социализировать в раннем возрасте, причем, делать это постоянно.

Собака породы Стаффордширский бультерьер. Фото: Pinterest

Как правильно дрессировать стаффордширского бультерьера

Следует понимать, что физические нагрузки стаффордширскому бультерьеру нужно давать ежедневно и не менее одного часа в день. Кроме того, с ним следует активно играть. Если позволить, эта порода собак способна добиться больших успехов в таких видах спорта, как аджилити.

Большое количество представителей этой породы собак умеет находить общий язык с другими собаками, но некоторые из них имеют определенную агрессию по отношению к другим. Если ваша собака не так дружелюбна, вам следует крепко ее держать и не позволять ей баловаться.

Стаффордширский бультерьер на улице. Фото: Pinterest

Как ухаживать за шерстью стаффордширского бультерьера

Главным преимуществом этой породы является то, что за ней не нужно тщательно ухаживать. Эта собака имеет достаточно короткую и гладкую шерсть, которой не нужно уделять много внимания. Достаточно расчесывать щеткой шерсть собаки раз в неделю.

Напомним, мы писали о том, подходит ли собака породы Французский бульдог для семейной жизни.

Раньше мы рассказывали о том, что следует знать о здоровье самой маленькой породы собак Чихуахуа.

Также мы сообщали о том, что следует знать о характере, уходе и тренировках сибирского хаски.